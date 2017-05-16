Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе в Польше

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству пороха в польском городе Монкольно, сообщает Sputnik Польша .

Инцидент произошел утром в среду, 17 мая. В результате взрыва одноэтажное здание фабрики обвалилось. Сообщалось, что ранения получили шесть человек. По данным спасательной службы Вроцлава, пострадавшие при взрыве — работники завода, а также "другие лица".

Согласно информации СМИ, еще два человека находятся под обломками.

На месте ЧП работают несколько бригад спасателей. Ожидается прибытие спецтехники для разбора завалов.

Подчеркивается, что угрозы новых взрывов нет.