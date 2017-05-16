МИНСК, 17 мая — Sputnik. Уголовное дело о 170 тоннах испорченного мяса на Гомельском мясокомбинате поступило в Гомельской областной суд, сообщили в суде.

"Уголовное дело возбужден в отношении 10 человек, фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, а также бездействии должностного лица", — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

По ее словам, дата суда еще не назначена, судья в ближайшее время начнет читать материалы дела.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на следственные органы, согласно материалам уголовного дела ненадлежащие условия хранения на мясокомбинате в 2015 году привели к порче 170 тонн мясной продукции.

Информация о том, что КГБ задержал чиновников и топ-менеджеров по делу "мясных королей" в Гомеле, появилась в конце 2015 года . В частности, была озвучена информация о задержании КГБ гомельского "мясного короля" и зампреда облисполкома.

По данным следствия, тогда были задержаны директор мясокомбината, зампред облисполкома и замминистра сельского хозяйства. По версии следствия, руководитель мясокомбината заручился поддержкой данных лиц и пустил в переработку для продуктов питания эти 170 тонн испорченного мяса .