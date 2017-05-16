ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле ждут громкого процесса: дело "мясных королей" уже в суде

17.05.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Уголовное дело о 170 тоннах испорченного мяса на Гомельском мясокомбинате поступило в Гомельской областной суд, сообщили в суде.

"Уголовное дело возбужден в отношении 10 человек, фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, а также бездействии должностного лица", — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В Гомеле ждут громкого процесса: дело "мясных королей" уже в суде
© Sputnik Владимир Песня
Дело "мясных королей": на мясокомбинате в Гомеле сгнило более 170 т мяса

По ее словам, дата суда еще не назначена, судья в ближайшее время начнет читать материалы дела.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на следственные органы, согласно материалам уголовного дела ненадлежащие условия хранения на мясокомбинате в 2015 году привели к порче 170 тонн мясной продукции.

Информация о том, что КГБ задержал чиновников и топ-менеджеров по делу "мясных королей" в Гомеле, появилась в конце 2015 года. В частности, была озвучена информация о задержании КГБ гомельского "мясного короля" и зампреда облисполкома.

По данным следствия, тогда были задержаны директор мясокомбината, зампред облисполкома и замминистра сельского хозяйства. По версии следствия, руководитель мясокомбината заручился поддержкой данных лиц и пустил в переработку для продуктов питания эти 170 тонн испорченного мяса.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу об испорченных 170 тоннах мяса обвиняемыми проходят десять человек, среди них бывшие чиновники и вертикальщики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика