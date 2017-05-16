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В Гомеле ждут громкого процесса: дело "мясных королей" уже в суде
17.05.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Уголовное дело о 170 тоннах испорченного мяса на Гомельском мясокомбинате поступило в Гомельской областной суд, сообщили в суде.
"Уголовное дело возбужден в отношении 10 человек, фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, а также бездействии должностного лица", — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
© Sputnik Владимир Песня
Дело "мясных королей": на мясокомбинате в Гомеле сгнило более 170 т мяса
По ее словам, дата суда еще не назначена, судья в ближайшее время начнет читать материалы дела.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на следственные органы, согласно материалам уголовного дела ненадлежащие условия хранения на мясокомбинате в 2015 году привели к порче 170 тонн мясной продукции.
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По данным следствия, тогда были задержаны директор мясокомбината, зампред облисполкома и замминистра сельского хозяйства. По версии следствия,
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По делу об испорченных 170 тоннах мяса обвиняемыми проходят десять человек, среди них бывшие чиновники и вертикальщики.
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