|
Двое сельчан поехали "за добавкой": остановил Opel упавший столб
17.05.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Четыре протокола составили сотрудники ГАИ на нетрезвого жителя Слуцка, который врезался в столб на легковом автомобиле, сообщил портал
Гродно" title="ДТП в Гродно" class="">
Авария, по информации ресурса, произошла в деревне Павловка, до поездки водитель с приятелем выпивали в соседнем населенном пункте, а в машину сели, чтобы съездить за выпивкой, которой не хватило.
Сообщается, что машина Opel Vectra съехал с дороги на обочину, зацепил одну опору ЛЭП и врезался во вторую. Столб упал ровно посередине машины, при этом ни водитель, ни его пассажир не пострадали, хотя не были пристегнуты ремнями безопасности.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ составили в отношении водителя четыре протокола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни водитель, ни его пассажир не пострадали, хотя не были пристегнуты ремнями безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии