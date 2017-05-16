МИНСК, 17 мая – Sputnik. Четыре протокола составили сотрудники ГАИ на нетрезвого жителя Слуцка, который врезался в столб на легковом автомобиле, сообщил портал SlutskGorod .

Авария, по информации ресурса, произошла в деревне Павловка, до поездки водитель с приятелем выпивали в соседнем населенном пункте, а в машину сели, чтобы съездить за выпивкой, которой не хватило.

Сообщается, что машина Opel Vectra съехал с дороги на обочину, зацепил одну опору ЛЭП и врезался во вторую. Столб упал ровно посередине машины, при этом ни водитель, ни его пассажир не пострадали, хотя не были пристегнуты ремнями безопасности.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ составили в отношении водителя четыре протокола.