Минздрав о врачебной ошибке в Ганцевичах: проводится расследование

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Медсестра, которая ошибочно ввела трехлетней девочке лекарство, отстранена от работы, сообщил журналистам в среду министра здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"О Ганцевичах пока можно сказать только то, что медицинская сестра отстранена от работы и сегодня там проводится как служебное расследование, так работает и Следственный комитет", — сказал Малашко, отвечая на вопросы журналистов.

Инцидент в райцентре произошел 10 мая: девочку с диагнозом ОРВИ с кишечным синдромом доставили в больницу. После того как медсестра поставила ей капельницу, ребенок начал чувствовать себя хуже и его доставили в реанимационное отделение, а затем в Минскую инфекционную больницу.

Ранее главный врач УЗ "Ганцевичская центральная районная больница" Вадим Сошко сообщил журналистам, что медсестра, допустившая ошибку, уволена из больницы.

Райотдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту, после нее будет дана юридическая оценка действий медработников ЦРБ.