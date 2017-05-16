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УВД: житель Слуцка за ночь угнал две машины – третья не завелась

17.05.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Червене жителя Слуцка, который подозревается в угоне легкового автомобиля, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

УВД: житель Слуцка за ночь угнал две машины – третья не завелась
© Фото: SlutskGorod
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По информации милиции, молодой человек был нетрезв и принял решение покататься по Слуцку: он обнаружил машину Renault c ключами в замке зажигания, но съехал на авто в кювет. 

"Следующий автомобиль, который намеревался угнать фигурант, стал  Volkswagen, но машина не завелась", – сказали в УВД.

Третий автомобиль злоумышленник угонял с приятелем – Fiat завелся ключами, которые молодой человек прихватил в брошенном Renault. Юноши поехали к знакомой в Червень, но из-за превышения скорости и опасного маневрирования были задержаны сотрудниками Департамента охраны.

В УВД уточнили, что 23-летний и 24-летний жители Слуцка ранее уже имели судимости, в отношении них Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Угонщика задержали из-за превышения скорости и опасного маневрирования на дороге.

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