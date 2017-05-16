УВД: житель Слуцка за ночь угнал две машины – третья не завелась

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Червене жителя Слуцка, который подозревается в угоне легкового автомобиля, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, молодой человек был нетрезв и принял решение покататься по Слуцку: он обнаружил машину Renault c ключами в замке зажигания, но съехал на авто в кювет.

"Следующий автомобиль, который намеревался угнать фигурант, стал Volkswagen, но машина не завелась", – сказали в УВД.

Третий автомобиль злоумышленник угонял с приятелем – Fiat завелся ключами, которые молодой человек прихватил в брошенном Renault. Юноши поехали к знакомой в Червень, но из-за превышения скорости и опасного маневрирования были задержаны сотрудниками Департамента охраны.

В УВД уточнили, что 23-летний и 24-летний жители Слуцка ранее уже имели судимости, в отношении них Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.