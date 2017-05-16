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Солдат спас в Гродно девушку от суицида
17.05.2017 18:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военнослужащий спас в Гродно девушку от самоубийства, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
Инцидент произошел на улице Щорса областного центра: сообщение о семейном скандале в одной из квартир поступило патрульному наряду.
"Патрульные прибыли на место вызова, войдя в квартиру, военнослужащие увидели распахнутые двери балкона и сидящую на перилах молодую девушку", – сказали в МВД.
По информации ведомства, жительница Гродно решила спрыгнуть из-за конфликта, произошедшего с отцом. В МВД уточнили, что один из военнослужащих сумел быстро проникнуть на балкон и схватить девушку за руку.
Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.
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Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.
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