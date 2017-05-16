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Пропавшую девочку-подростка более 10 дней ищут в Гродно

17.05.2017 18:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры более десяти дней разыскивают пропавшую девочку-подростка, жительницу Гродно, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "ЦентрСпас".

Пропавшую девочку-подростка более 10 дней ищут в Гродно
© Pixabay
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По информации отдела внутренних дел администрации Ленинского района областного центра, Маргарита Шумел 2001 года рождения ушла из дома 6 мая текущего года.

"Ее местонахождение до настоящего времени не известно", – сообщили волонтеры.

По информации собеседников Sputnik, на вид пропавшей около 15 лет, она имеет худощавое телосложение, рост – около 160 сантиметров, волосы прямые светло-русого цвета. Разыскиваемая девушка была в сине-белой ветровке, фиолетовых кроссовках и черных джинсах.

В "ЦентрСпас" просят граждан, которые что-либо знают о пропавшем подростке, сообщить известную информацию волонтерам или в милицию.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В "ЦентрСпас" просят граждан, которые что-либо знают о пропавшем подростке, сообщить известную информацию волонтерам или в милицию.

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