Заведено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера





Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных лесохозяйственных учреждений Минской области, обвиняемой в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере.

В ходе проведения предварительного расследования установлено, что 52-летняя жительница города Березино, занимая должность бухгалтера производственно-мастерского участка лесхоза, разработав и реализовав преступную схему, в период времени с января 2013 года по март 2016 года умышленно присвоила вверенные ей денежные средства предприятия в сумме более 63 тысяч деноминированных рублей. Согласно указанной схеме бухгалтер предприятия совершала определенные махинации при оформлении вторых и третьих экземпляров квитанций-накладных при реализации лесопродукции гражданам, в результате чего, получив денежные средства от покупателя, умышленно присваивала их и распоряжалась по собственному усмотрению.

Желая скрыть совершенное хищение и образовавшуюся недостачу лесо- и пиломатериалов, 52-летняя женщина составляла заведомо ложные товарно-транспортные накладные на имя работников лесхоза о якобы приобретенной ими продукции предприятия, после чего, на основании фиктивных ТТН осуществляла удержание денежных средств из заработной платы этих работников.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст. 211 УК (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями).

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Действующим уголовным законодательством за присвоение имущества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, а за злоупотребление служебными полномочиями должностного лица – до 6 лет лишения свободы со штрафом. За указанные преступления предусмотрено также лишение права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Старший помощник прокурора

Минской области

советник юстиции Лариса Пархимович