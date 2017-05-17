﻿ Леву Би-2 задержали с марихуаной в Москве на матче "Спартака". 21.by
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Леву Би-2 задержали с марихуаной в Москве на матче "Спартака"

17.05.2017 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали на московском стадионе "Открытие Арена" вокалиста популярной группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2) – у него была изъята марихуана, сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на источник.

Леву Би-2 задержали с марихуаной в Москве на матче "Спартака"
© Flickr/ Dank Depot
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Сообщается, что исполнитель присутствовал на встрече между командами "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный).

"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", – цитирует агентство слова собеседника из правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе был задержан гражданин с наркотическим веществом, однако не уточнили его личность. 

Директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать данные о задержании вокалиста коллектива. "Комментариев не даем, группа находится в отпуске", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Директор группы не стал комментировать задержание солиста, заявив, что сейчас группа находится в отпуске.

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