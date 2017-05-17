МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали на московском стадионе "Открытие Арена" вокалиста популярной группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2) – у него была изъята марихуана, сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что исполнитель присутствовал на встрече между командами "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный).

"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", – цитирует агентство слова собеседника из правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе был задержан гражданин с наркотическим веществом, однако не уточнили его личность.

Директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать данные о задержании вокалиста коллектива. "Комментариев не даем, группа находится в отпуске", – сказал он.