|
Леву Би-2 задержали с марихуаной в Москве на матче "Спартака"
17.05.2017 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали на московском стадионе "Открытие Арена" вокалиста популярной группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2) – у него была изъята марихуана, сообщило в среду
Сообщается, что исполнитель присутствовал на встрече между командами "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный).
"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", – цитирует агентство слова собеседника из правоохранительных органов.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе был задержан гражданин с наркотическим веществом, однако не уточнили его личность.
Директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать данные о задержании вокалиста коллектива. "Комментариев не даем, группа находится в отпуске", – сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор группы не стал комментировать задержание солиста, заявив, что сейчас группа находится в отпуске.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии