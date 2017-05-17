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Пожар произошел на полоцком ОАО "Стекловолокно"

17.05.2017 21:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Пожар произошел на территории полоцкого предприятия ОАО "Полоцк-Стекловолокно", сообщили в социальных сетях очевидцы.

Пожар произошел на полоцком ОАО "Стекловолокно"Могилеве: сгорел склад покрышек" title="Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек" class="">
© Фото: ВКонтакте / МОГИЛЁВ real
Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек

Дым над производственными цехами завода появился около 17:00 среды.

Как проинформировали очевидцы, на ОАО загорелся 12-й цех, при этом была повреждена восьмая стекловаренная печь, расположенная в помещении, и частично повреждена седьмая.

Sputnik пока не удалось получить комментарий МЧС о произошедшем на предприятии ЧП.

Предприятие входит в состав концерна "Белнефтехим" и занимается производством стекловолокна и материалов из него. Продукция завода поставляется в более чем 50 стран мира. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Очевидцы утверждают, что в одном из цехов предприятия была уничтожена огнем печь, используемая в производстве.

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