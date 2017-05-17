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Ряд белорусских казино пострадал от игорных аферистов-"мажоров"

17.05.2017 20:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Министерство внутренних дел сообщило о задержании подозреваемых в совершении мошенничества в отношении ряда белорусских игорных заведений, являющимися гражданами Беларуси и России.

Ряд белорусских казино пострадал от игорных аферистов-"мажоров"
© Sputnik Руслан Кривобок
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"Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали молодых людей, которые с помощью компьютерной техники завладели крупной суммой денег, принадлежавших известным в стране игорным заведениям", – сообщили Sputnik в среду в МВД. 

Как установили оперативники ГУБОПиК, посещая игорные заведения в Минске, граждане подкупали охранников либо администраторов процентами от будущих незаконных выигрышей. 

"Сотрудники казино внедряли в игровые автоматы специальное электронное устройство и сообщали об этом подельникам. Через некоторое время к таким автоматам подходил "свой" игрок и выигрывал значительные деньги", – рассказали собеседники Sputnik. 

"В результате махинаций с выигрышными комбинациями на игровых автоматах, установленных в различных районах Минска, на протяжении как минимум года они неправомерно завладели деньгами в особо крупном размере", – подчеркнули в министерстве. 

В ведомстве отметили, что подозреваемые "вели жизнь мажоров" – ездили на дорогих машинах, а также длительное время снимали в Минске несколько элитных квартир. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество), общая сумма похищенного составляет 100 тысяч долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Мошенники подкупали персонал игорных заведений и устанавливали программное обеспечение для смартфонов, при помощи которых могли получать крупные выигрыши.

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