МИНСК, 17 мая – Sputnik. Министерство внутренних дел сообщило о задержании подозреваемых в совершении мошенничества в отношении ряда белорусских игорных заведений, являющимися гражданами Беларуси и России.



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"Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали молодых людей, которые с помощью компьютерной техники завладели крупной суммой денег, принадлежавших известным в стране игорным заведениям", – сообщили Sputnik в среду в МВД.

Как установили оперативники ГУБОПиК, посещая игорные заведения в Минске, граждане подкупали охранников либо администраторов процентами от будущих незаконных выигрышей.

"Сотрудники казино внедряли в игровые автоматы специальное электронное устройство и сообщали об этом подельникам. Через некоторое время к таким автоматам подходил "свой" игрок и выигрывал значительные деньги", – рассказали собеседники Sputnik.

"В результате махинаций с выигрышными комбинациями на игровых автоматах, установленных в различных районах Минска, на протяжении как минимум года они неправомерно завладели деньгами в особо крупном размере", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что подозреваемые "вели жизнь мажоров" – ездили на дорогих машинах, а также длительное время снимали в Минске несколько элитных квартир.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество), общая сумма похищенного составляет 100 тысяч долларов США.