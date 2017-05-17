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Audi сбила первоклассницу в Пинске, девочка в больнице

17.05.2017 20:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Несовершеннолетний ребенок пострадал в результате ДТП в Пинске: учащуюся первого класса сбил легковой автомобиль Audi, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Audi сбила первоклассницу в Пинске, девочка в больнице
© Фото: SlutskGorod
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По информации правоохранителей, авария произошла накануне около 19:30 на улице Савича районного центра.

"Водитель совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что за рулем легковушки находился 54-летний местный житель. Девочка в результате аварии получила ранения и была помещена на лечение в Пинскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенок переходил вечером дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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