Audi сбила первоклассницу в Пинске, девочка в больнице

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Несовершеннолетний ребенок пострадал в результате ДТП в Пинске: учащуюся первого класса сбил легковой автомобиль Audi, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

По информации правоохранителей, авария произошла накануне около 19:30 на улице Савича районного центра.

"Водитель совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что за рулем легковушки находился 54-летний местный житель. Девочка в результате аварии получила ранения и была помещена на лечение в Пинскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.