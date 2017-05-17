МИНСК, 18 мая Sputnik. Специалисты выясняют причины пожара в одном из цехов ОАО "Полоцк-Стекловолокно", который произошел в минувшую среду, сообщили в МЧС.

Накануне вечером в цеху непрерывной выработки стекловолокна на участке двухстадийной выработки произошло возгорание верхней части стеклоплавильного аппарата.

"Дежурный персонал сработал оперативно. До прибытия подразделений МЧС работники предприятия отключили подачу газа в цех. Пострадавших нет", — сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что для ликвидации пожара было задействовано 13 единиц техники и 48 спасателей.

По словам собеседников Sputnik, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, возгорание не представляет угрозы для окружающей среды и не повлияло на дальнейшую работу предприятия.

"Причина пожара устанавливается", — сказали в МЧС.