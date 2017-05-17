﻿ С 19 по 21 мая ГАИ будет проводить массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 19 по 21 мая ГАИ будет проводить массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи

18.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

С 19 по 21 мая 2017 года Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.

Особое внимание будет уделено контролю скоростных режимов, правил перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами и изъятию их с проезжей части в темное время суток, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами. К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством!

Также с целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями в период с 19 по 22 мая 2017 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель».

ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил, дисциплинированности и уважению друг к другу!

УГАИ УВД Миноблисполкома

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 по 21 мая 2017 года Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи, используя при этом гласный, негласный и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Военный МАЗ снес столб на тротуаре в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика