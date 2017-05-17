С 19 по 21 мая ГАИ будет проводить массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи

С 19 по 21 мая 2017 года Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашевичи, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.

Особое внимание будет уделено контролю скоростных режимов, правил перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами и изъятию их с проезжей части в темное время суток, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами. К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством!

Также с целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями в период с 19 по 22 мая 2017 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель».

ГАИ призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил, дисциплинированности и уважению друг к другу!

УГАИ УВД Миноблисполкома