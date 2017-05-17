Автобус с украинскими туристами перевернулся в Турции

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Туристический микроавтобус попал в ДТП на шоссе между турецкими провинциями Мугла и Денизли на юго-западе страны, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в ДТП пострадали двое турецких граждан и 16 туристов. Микроавтобус вез туристов из курортного города Бодрум в Памуккале.

Rus turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 2'si Türk 18 yaralı https://t.co/PKTyM047aQ pic.twitter.com/TI97FL9WZd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 18 мая 2017 г.

​Первоначально СМИ сообщали, что пассажиры автобуса — российские туристы, позже пресс-атташе посольства РФ в Турции уточнил, что россиян в микроавтобусе не было, пострадавшие — граждане Украины.

На месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полиции и жандармерии.