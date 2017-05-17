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Автобус с украинскими туристами перевернулся в Турции

18.05.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Туристический микроавтобус попал в ДТП на шоссе между турецкими провинциями Мугла и Денизли на юго-западе страны, сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в ДТП пострадали двое турецких граждан и 16 туристов. Микроавтобус вез туристов из курортного города Бодрум в Памуккале.

​Первоначально СМИ сообщали, что пассажиры автобуса — российские туристы, позже пресс-атташе посольства РФ в Турции уточнил, что россиян в микроавтобусе не было, пострадавшие — граждане Украины.

На месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полиции и жандармерии. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Сети выложены первые кадры с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 16 граждан Украины.

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