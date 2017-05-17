МИНСК, 18 мая — Sputnik. Малоритский районный отдел Следственного комитета Беларуси начал проверку по факту обнаружения тела мужчины под днищем рейсового автобуса на белорусско-украинской границе, сообщил Sputnik начальник Малоритского РОСК Алексей Орлов.

Инцидент произошел в ночь на четверг в пункте пропуска "Мокраны". В ходе прохождения паспортного контроля под днищем автобуса, следовавшего по маршруту Брест — Ковель, было обнаружено тело.

"Водитель автобуса рассказал, что на подъезде к пункту пропуска увидел на дороге препятствие. Предположил, что это мертвое животное, решил не объезжать, а пропустить препятствие между колес. В итоге тянул тело до перехода", — рассказал Орлов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации следствия, погибшему было 40 лет.

Пассажиров, которые ехали в автобусе, забрал другой рейсовый автобус, приехавший из Бреста.