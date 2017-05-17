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Тело мужчины обнаружили под днищем рейсового автобуса в ПП "Мокраны"
18.05.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Малоритский районный отдел Следственного комитета Беларуси начал проверку по факту обнаружения тела мужчины под днищем рейсового автобуса на белорусско-украинской границе, сообщил Sputnik начальник Малоритского РОСК Алексей Орлов.
Инцидент произошел в ночь на четверг в пункте пропуска "Мокраны". В ходе прохождения паспортного контроля под днищем автобуса, следовавшего по маршруту Брест — Ковель, было обнаружено тело.
"Водитель автобуса рассказал, что на подъезде к пункту пропуска увидел на дороге препятствие. Предположил, что это мертвое животное, решил не объезжать, а пропустить препятствие между колес. В итоге тянул тело до перехода", — рассказал Орлов.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации следствия, погибшему было 40 лет.
Пассажиров, которые ехали в автобусе, забрал другой рейсовый автобус, приехавший из Бреста.
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Водитель автобуса рассказал следователям, что на подъезде к пункту пропуска видел на дороге препятствие, решил не объезжать, а пропустить его мимо колес.
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