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Женщина на Fiesta врезалась в дерево: три человека в больнице

18.05.2017 12:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии в Каменецком районе, в которой пострадали три человека, сообщили Sputnik в четверг в Госавтоинспекции Брестской области.

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© Фото: Автогродно
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Инцидент произошел накануне вечером на автодороге Каменец — Жабинка — Федьковичи. На закруглении проезжей части 46-летняя жительница Кобрина на Ford Fiesta не справилась с управлением, в результате чего машину занесло и она съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала как сама водитель — на иллюстрации видно, что удар о дерево пришелся на водительскую сторону — так и 26-летняя пассажирка и десятилетний сын водителя. Все были госпитализированы с травмами.

В ГАИ отметили, что водитель при движении по указанному участку дороги не выбрала безопасную скорость. Там также подчеркнули, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в специальном удерживающем устройстве.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации ГАИ, при движении водитель не выбрала безопасную скорость, в результате чего автомобиль занесло.

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