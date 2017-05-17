|
Женщина на Fiesta врезалась в дерево: три человека в больнице
18.05.2017 12:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии в Каменецком районе, в которой пострадали три человека, сообщили Sputnik в четверг в Госавтоинспекции Брестской области.
Гродно" title="ДТП в Гродно" class="">
Инцидент произошел накануне вечером на автодороге Каменец — Жабинка — Федьковичи. На закруглении проезжей части 46-летняя жительница Кобрина на Ford Fiesta не справилась с управлением, в результате чего машину занесло и она съехала в кювет, где врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадала как сама водитель — на иллюстрации видно, что удар о дерево пришелся на водительскую сторону — так и 26-летняя пассажирка и десятилетний сын водителя. Все были госпитализированы с травмами.
В ГАИ отметили, что водитель при движении по указанному участку дороги не выбрала безопасную скорость. Там также подчеркнули, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в специальном удерживающем устройстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГАИ, при движении водитель не выбрала безопасную скорость, в результате чего автомобиль занесло.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии