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Полоцк-Стекловолокно о пожаре в цеху: завод работает в штатном режиме

18.05.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Несмотря на произошедший пожал в цеху, предприятие "Полоцк-Стекловолокно" работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в четверг на заводе.

Полоцк-Стекловолокно о пожаре в цеху: завод работает в штатном режиме
© Фото: Витебское ОУМЧС
МЧС: пожар на "Полоцк-Стекловолокно" тушили 13 единиц техники

Возгорание стеклоплавильной печи в цеху выработки стекловолокна произошло накануне около 17:00, первыми о дыме на территории предприятия в Полоцке сообщили жители города, ставшие случайными очевидцами. 

"Произошедшее 17 мая возгорание не повлияло на дальнейшую производственную деятельность. Предприятие работает в штатном режиме", – сказали в ОАО.

Там также сообщили, что продукция выпускается без сбоев, а все договорные обязательства по поставкам "Полоцк-Стекловолокно" выполнит своевременно и в полном объеме.

Как ранее сообщили в Витебском областном УМЧС, на ликвидации возгорания были задействованы 13 машин и более 45 пожарных-спасателей. В результате ЧП на ОАО никто из рабочих предприятия не пострадал.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Все договорные обязательства по поставкам "Полоцк-Стекловолокно" обещает выполнить своевременно и в полном объеме.

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