Полоцк-Стекловолокно о пожаре в цеху: завод работает в штатном режиме

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Несмотря на произошедший пожал в цеху, предприятие "Полоцк-Стекловолокно" работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в четверг на заводе.

Возгорание стеклоплавильной печи в цеху выработки стекловолокна произошло накануне около 17:00, первыми о дыме на территории предприятия в Полоцке сообщили жители города , ставшие случайными очевидцами.

"Произошедшее 17 мая возгорание не повлияло на дальнейшую производственную деятельность. Предприятие работает в штатном режиме", – сказали в ОАО.

Там также сообщили, что продукция выпускается без сбоев, а все договорные обязательства по поставкам "Полоцк-Стекловолокно" выполнит своевременно и в полном объеме.

Как ранее сообщили в Витебском областном УМЧС, на ликвидации возгорания были задействованы 13 машин и более 45 пожарных-спасателей. В результате ЧП на ОАО никто из рабочих предприятия не пострадал.