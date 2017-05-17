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Полоцк-Стекловолокно о пожаре в цеху: завод работает в штатном режиме
18.05.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Несмотря на произошедший пожал в цеху, предприятие "Полоцк-Стекловолокно" работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в четверг на заводе.
Возгорание стеклоплавильной печи в цеху выработки стекловолокна произошло накануне около 17:00, первыми о дыме на территории предприятия в Полоцке
"Произошедшее 17 мая возгорание не повлияло на дальнейшую производственную деятельность. Предприятие работает в штатном режиме", – сказали в ОАО.
Там также сообщили, что продукция выпускается без сбоев, а все договорные обязательства по поставкам "Полоцк-Стекловолокно" выполнит своевременно и в полном объеме.
Как ранее сообщили в Витебском областном УМЧС, на ликвидации возгорания были задействованы 13 машин и более 45 пожарных-спасателей. В результате ЧП на ОАО никто из рабочих предприятия не пострадал.
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Все договорные обязательства по поставкам "Полоцк-Стекловолокно" обещает выполнить своевременно и в полном объеме.
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