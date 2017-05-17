ДТП в Борисовском районе: 2 буса врезались в машину дорожников

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате двойного ДТП в Борисовском районе: микроавтобусы по очереди врезались в автомобиль МАЗ дорожных служб на автотрассе М1, сообщил ресурс Abw со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла около 16:00 накануне в Борисовском районе на автотрассе М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации".

По информации ГАИ, 46-летний минчанин на Ford Transit не справился с управлением и столкнулся с МАЗом дорожной службы РУП "Минскавтодор-Центр", затем в грузовик врезался Volkswagen Transporter, за рулем которого находился житель Борисовского района – от удара бус опрокинулся.

В результате аварии, оба водителя получили ранения: мужчина из Ford был помещен в реанимацию Борисовской центральной районной больницы, второму мужчине госпитализация не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.