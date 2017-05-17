В Молодечненском районе мужчина спас соседа. Рискуя жизнью он вытащил его из горящего дома







Жилой дом горел в деревне Лозовец Молодечненского района 17 мая. 60-летний житель, рискуя жизнью, спас на пожаре хозяина.

Спаситель в поисках пострадавшего трижды возвращался в задымленный дом.

Старший инспектор группы пропаганды и обучения Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Марина Гончарова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY :

«Сообщение о пожаре поступило в 16.01. Когда подразделения ГРОЧС прибыли на место, 61-летний хозяин дома находился на улице без сознания. Рядом – его сосед-спаситель. Наши сотрудники и доктора скорой помощи привели пострадавшего в чувства при помощи кислородной маски и реанимационных действий. Мужчина с предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени» доставлен в реанимационное отделение больницы».







Зовут спасителя Сергей Кажуро. Он рассказал пожарным, что днем вышел на улицу и увидел из форточки соседа дым. Мужчина сориентировался быстро. Сначала с улицы он закрыл форточку, ограничив доступ кислорода в дом, чтобы пламя разгоралось не так быстро. После этого Сергей набрал в легкие воздух и ползком стал пробираться в задымленную комнату, где мог находиться сосед. Позвал его – ответа не последовало, а дышать было невозможно. Тогда мужчина вернулся на улицу за новой порцией воздуха и снова вполз в дом.







Во время второй попытки удалось нащупать ногу соседа. Он стал тянуть пострадавшего, но полностью вытянуть не смог – понадобилось еще раз вернуться на улицу, чтобы набрать в легкие воздуха. Только с третьей попытки удалось вытащить соседа, который находился без сознания. Заметив в огороде еще одну жительницу деревни, мужчина попросил ее вызвать спасателей и скорую помощь.







По словам Марины Гончаровой, очаг возгорания находился у кровати хозяина, которая сгорела. В комнате закопчены стены и потолок, но дом пригоден для дальнейшего проживания.

Предварительная причина пожара – неосторожность хозяина при курении.

Сергей ЕСМАНОВИЧ.

Фото предоставлены Мариной ГОНЧАРОВОЙ