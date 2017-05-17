Смерть пенсионерки под колесами Toyota в Витебске: возбуждено дело

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении владелицы легкового автомобиля Toyota, который, покатившись назад без водителя, насмерть сбил пенсионерку в Витебске, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Toyota без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске

Авария произошла 13 мая на улице Гоголя: припаркованная машина покатилась с горки во дворе одного из домов и сбила 69-летнюю местную жительницу – пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Ее тело из-под машины пришлось доставать спасателям МЧС.

"Следователи возбудили в отношении 36-летней женщины уголовное дело по части второй статьи 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что в рамках расследования был назначен ряд необходимых экспертиз, проведены допросы свидетелей и подозреваемой.

В настоящее время разыскиваются очевидцы ДТП: в УСК просят жителей Витебска, которые что-либо знают об аварии, сообщить известную ими информацию следователям.