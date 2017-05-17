Маски, водка, два шприца: креативные воры из Мяделя удивили милицию

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Кражу продуктов и спиртного из сельского магазина – с переодеванием и заметанием следов – раскрыли сотрудники начальника Мядельского РОВД.

В совершении преступления подозреваются четверо жителей райцентра, в том числе двое 16-летних школьников. Они выбрали сельский магазин, где на окнах не было решеток, ночью отжали стеклопакет монтировкой, забрались внутрь и вынесли продукты питания, одежду и спиртное на общую сумму более 2 тысяч рублей.

"Для более искусной конспирации воспользовались балаклавами, воровали в перчатках, чтобы не оставить следов", – рассказал первый заместитель начальника Мядельского РОВД Владимир Ермалович.

Перчатки и балаклавы после преступления они сожгли. А на месте преступления, чтобы замести следы, разбросали якобы использованные шприцы: рассчитывали, что правоохранительные органы заподозрят в совершении кражи местных наркоманов. Кроме того, впоследствии пустую тару от похищенного и выпитого спиртного они подбрасывали местным пьяницам.

Установить подозреваемых удалось благодаря полученной оперативной информации и следам, оставленным на месте происшествия.

"В частности, один из злоумышленников случайно разбил бутылку с вином, отчего на полу остались следы обуви. В последующем в доме одного из соучастников мы нашли кеды, от которых остался отпечаток. А через несколько дней после кражи у воров осталось только спиртное, поэтому они обменивали похищенные сигареты на картошку и другие продукты питания у жителей Мяделя", – рассказал Ермалович.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного коудекса Беларуси (кража, совершенная группой лиц"). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Кроме того, старшим подозреваемым могут также предъявить обвинение и по ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В УВД Миноблисполкома подчеркнули, что все четверо фигурантов уже имели проблемы с законом и неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хищение.