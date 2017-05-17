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МВД: аресты сбытчиков психотропов прошли по всей Беларуси

18.05.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Спецоперацию по задержанию представителей криминальной структуры, которая сбывала психотропы в Беларуси, провели сотрудники милиции – в разных регионах республики арестованы не менее 20 человек, сообщили в МВД. 

Сотрудники подразделений по наркоконтролю после продолжительной оперативной разработки провели серию спецмероприятий по ликвидации обширной сети сбытчиков "спайсов".

"В различных регионах Беларуси были произведены задержания представителей криминальной структуры, которая обеспечивала деятельности известной интернет-площадки по продаже "дизайнерских" наркотиков и спайсов", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси. 

По словам собеседников агентства, в числе арестованных не менее 20 человек. Задержания были проведены в Минске, Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областях. 

В МВД отметили, что в СИЗО доставлены представители основного костяка криминальной структуры. 

"Счет изъятых наркотиков и психотропов исчисляется килограммами. Задержанные действовали под руководством организаторов интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, управляемых из-за пределов страны", – сообщили в ведомстве. 

Там также отметили, что после задержаний в соцсетях появилась запись "Всем привет, в Беларуси больше не работаем. Переехали в РФ всей командой".

 
Теги: Минск
 
 
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В министерстве отметили, что до потребителей не дошли килограммы наркотиков, арестованы не менее 20 человек.

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