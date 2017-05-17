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Румынская фура врезалась в лесовоз в Речицком районе

18.05.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Большегрузный автомобиль из Румынии и лесовоз столкнулись в Речицком районе, в результате аварии никто не пострадал, сообщила газета "Днепровец".

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© Фото: СК Беларуси
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Авария произошла накануне около 20:00 на автодороге М10 Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин.

Как сообщает издание, водитель румынской фуры MAN направлялся в Москву и неожиданно в темноте увидел на дороге лесовоз, который ехал без габаритных огней.

Мужчина, находившийся за рулем большегруза, стараясь избежать столкновения, принял влево, но машины все равно столкнулись.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал. В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Водитель MAN старался избежать столкновения, однако не успел и врезался в попутный лесовоз, который ехал без габаритных огней.

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