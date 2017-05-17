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Байкер врезался в рейсовый автобус в Барановичах

18.05.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с пассажирским рейсовым автобусом в Барановичах, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Байкер врезался в рейсовый автобус в Барановичах
© Фото: ВКонтакте / Подслушано Барановичи
Байкер столкнулся с Renault в Барановичах

ДТП произошло рано утром 18 мая на перекрестке улиц Войкова и Чурилина районного центра.

"По предварительной информации, 39-летний житель Барановичей на автобусе МАЗ не уступил дорогу мотоциклу Chang-Jiang под управлением 31-летнего местного жителя", – сказали в ГАИ, уточнив, что байкер ехал по главной дороге.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Барановичскую городскую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария в районном центре произошла из-за того, что МАЗ на перекрестке не пропустил мотоциклиста.

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