Суд огласил приговор о делу о взятках в УМЧС

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Экс-заместитель начальника Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку, сообщили в суде Заводского района Минска.



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

В 2016 году он был задержан за получение взятки от топ-менеджера предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

"Вина обвиняемого в суде была доказана, он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — получении взятки и в злоупотреблении служебными полномочиями", — сообщили Sputnik в четверг в суде.

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК условиях усиленного режима, к нему применена конфискация имущества, он лишен специального звания "полковник внутренней службы".

Кроме этого, в соответствии с приговором суда, он не сможет занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.