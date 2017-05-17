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Суд огласил приговор о делу о взятках в УМЧС
18.05.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Экс-заместитель начальника Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку, сообщили в суде Заводского района Минска.
© Фото: МЧС Беларуси
В 2016 году он был задержан за получение взятки от топ-менеджера предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.
"Вина обвиняемого в суде была доказана, он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — получении взятки и в злоупотреблении служебными полномочиями", — сообщили Sputnik в четверг в суде.
Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК условиях усиленного режима, к нему применена конфискация имущества, он лишен специального звания "полковник внутренней службы".
Кроме этого, в соответствии с приговором суда, он не сможет занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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Обвиняемый получил срок, лишен специального звания "полковник", ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.
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