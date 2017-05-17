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В Бресте при проведении ремонтных работ сорвалась строительная люлька. Есть пострадавшие

18.05.2017 17:47 — ЧП | Tut.by  
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18 мая, около 14.00, на улице Набережной в городе Бресте при проведении ремонтно-восстановительных работ жилого дома упала строительная люлька с рабочими. Как сообщает «Реальный Брест» со ссылкой на очевидцев, в люльке находилось три человека.



Инцидент произошел на бульваре Шевченко. Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, пострадали две женщины. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, она госпитализирована в областную больницу. Вторую пострадавшую доставили в центральную городскую больницу.

(Будет дополнено)

 
Теги: Брест
 
 
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