В Бресте при проведении ремонтных работ сорвалась строительная люлька. Есть пострадавшие

18 мая, около 14.00, на улице Набережной в городе Бресте при проведении ремонтно-восстановительных работ жилого дома упала строительная люлька с рабочими. Как сообщает « Реальный Брест » со ссылкой на очевидцев, в люльке находилось три человека.









Инцидент произошел на бульваре Шевченко. Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, пострадали две женщины. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, она госпитализирована в областную больницу. Вторую пострадавшую доставили в центральную городскую больницу.

(Будет дополнено)