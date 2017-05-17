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Сетевик словил на Минском море 144 рыбки и заплатит $5 тыс. штрафа
18.05.2017 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьера, который "рыбачил" сетями во время нереста, сообщили в четверг в ведомстве.
Мужчину инспекторы обнаружили на берегу возле деревни Лапоровичи, когда он ночью вытаскивал из воды 80-метровую сеть.
"Приметив, что в заводи проходит нерест плотвы, ночью он пришел за легкой добычей. По словам нарушителя, сеть простояла в воде около получаса, но даже за этот короткий срок в ней запуталось 144 рыбины", – сказали в инспекции.
Там также сообщили, что за 14 килограммов плотвы, словленной запрещенным орудием в период нереста, браконьеру придется возместить около 10 тысяч рублей ущерба: по 69 рублей за каждую рыбу.
Кроме того, мужчине грозит уголовная ответственность: штраф или ограничение свободы.
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Сеть простояла в воде всего около получаса, но за это время в ней запуталось более 14 килограммов рыбы.
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