Сетевик словил на Минском море 144 рыбки и заплатит $5 тыс. штрафа

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьера, который "рыбачил" сетями во время нереста, сообщили в четверг в ведомстве.

Мужчину инспекторы обнаружили на берегу возле деревни Лапоровичи, когда он ночью вытаскивал из воды 80-метровую сеть.

"Приметив, что в заводи проходит нерест плотвы, ночью он пришел за легкой добычей. По словам нарушителя, сеть простояла в воде около получаса, но даже за этот короткий срок в ней запуталось 144 рыбины", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что за 14 килограммов плотвы, словленной запрещенным орудием в период нереста, браконьеру придется возместить около 10 тысяч рублей ущерба: по 69 рублей за каждую рыбу.

Кроме того, мужчине грозит уголовная ответственность: штраф или ограничение свободы.