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Рабочие выпали из строительной люльки в Бресте
18.05.2017 18:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Строительная люлька с рабочими сорвалась с высоты в Бресте, три человека пострадали, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Инцидент произошел около 13:30 18 мая по бульвару Шевченко, где ведется капитальный ремонт многоквартирного дома.
"Оборвался один из тросов, удерживающий строительную люльку на уровне пятого этажа. В ней в тот момент находились три работника РСУ № 1 филиала ОАО "Ремстройтрест", которые упали на козырек здания", — рассказала Дранькова.
Собеседница агентства отметила, что в результате несчастного случая пострадали три человека — две женщины и мужчина. "48-летняя маляр с многочисленными переломами доставлена в Брестскую областную больницу, ее 28-летняя коллега госпитализирована в центральную городскую больницу с травмой позвоночника и сотрясением головного мозга, 20-летний плотник получил ушибы", — пояснила Дранькова.
Следователи проводят проверку по данному факту. Совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз, представителями инспекции труда и строительной организации было осмотрено место происшествия. "Для выяснения всех обстоятельств опрашиваются очевидцы, изымается служебная документации", — заключила Дранькова.
Напомним, на минувшей неделе
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Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадали три человека.
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