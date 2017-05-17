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Рабочие выпали из строительной люльки в Бресте

18.05.2017 18:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Строительная люлька с рабочими сорвалась с высоты в Бресте, три человека пострадали, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Рабочие выпали из строительной люльки в Бресте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел около 13:30 18 мая по бульвару Шевченко, где ведется капитальный ремонт многоквартирного дома.

"Оборвался один из тросов, удерживающий строительную люльку на уровне пятого этажа. В ней в тот момент находились три работника РСУ № 1 филиала ОАО "Ремстройтрест", которые упали на козырек здания", — рассказала Дранькова.

Собеседница агентства отметила, что в результате несчастного случая пострадали три человека — две женщины и мужчина. "48-летняя маляр с многочисленными переломами доставлена в Брестскую областную больницу, ее 28-летняя коллега госпитализирована в центральную городскую больницу с травмой позвоночника и сотрясением головного мозга, 20-летний плотник получил ушибы", — пояснила Дранькова.

Следователи проводят проверку по данному факту. Совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз, представителями инспекции труда и строительной организации было осмотрено место происшествия. "Для выяснения всех обстоятельств опрашиваются очевидцы, изымается служебная документации", — заключила Дранькова.

Напомним, на минувшей неделе в одном из цехов предприятия "Гродно Азот" с высоты упал 33-летний монтажник. Мужчина получил тяжелую травму головы. 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадали три человека.

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