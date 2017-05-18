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Наезд на пешеходов в Нью-Йорке совершил бывший военный

18.05.2017 21:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Бывший служащий ВМС США совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Наезд на пешеходов в Нью-Йорке совершил бывший военный
© REUTERS
Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

Инцидент произошел в четверг: автомобиль на большой скорости сначала выехал на встречную полосу, затем на тротуар. После этого водитель попытался скрыться, однако горожане помогли полиции задержать мужчину. В результате аварии погибла 18-летняя девушка, пострадали более 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Полиция установила, что за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.

По словам мэра Нью-Йорка, наезд совершил бывший служащий ВМС США. Он отметил, что у Рохаса было криминальное прошлое. Де Блазио поблагодарил пешеходов, которые помогли задержать виновника происшествия.

"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — добавил мэр.

Де Блазио заверил жителей Нью-Йорка, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. "Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз", — сказал мэр.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Нью-Йорка заверили жителей города, что они находятся в безопасности и случившееся не является терактом.

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