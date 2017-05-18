Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Автомобиль въехал в толпу пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, пострадали порядка 20 человек, сообщает Sputnik International .

Трагедия произошла на площади Таймс-сквер в четверг. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел сначала на "встречку", а затем на тротуар. Очевидцы рассказали, что действия водителя, который после совершения наезда на людей, попытался скрыться были преднамеренными.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

nyc times square car in flames https://t.co/8VqYchgLKk — Richard D. (@flacoman91) 18 мая 2017 г.

В результате аварии один человек погиб, около 20 получили травмы, по другим данным, пострадали 13. В городе, по информации американских СМИ, введено чрезвычайное положение.

В полиции заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Речь идет о вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Личность водителя пока не установлена.

О происшествии уже проинформирован президент Дональд Трамп. "Президент был осведомлен о ситуации на Таймс-сквер и будет получать обновленную информацию", —заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

. @POTUS has been made aware of the situation in Times Square and will continue to receive updates — Sean Spicer (@PressSec) 18 мая 2017 г.