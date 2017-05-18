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Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые
18.05.2017 20:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Автомобиль въехал в толпу пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, пострадали порядка 20 человек, сообщает
Трагедия произошла на площади Таймс-сквер в четверг. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел сначала на "встречку", а затем на тротуар. Очевидцы рассказали, что действия водителя, который после совершения наезда на людей, попытался скрыться были преднамеренными.
В результате аварии один человек погиб, около 20 получили травмы, по другим данным, пострадали 13. В городе, по информации американских СМИ, введено чрезвычайное положение.
В полиции заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Речь идет о вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Личность водителя пока не установлена.
О происшествии уже проинформирован президент Дональд Трамп. "Президент был осведомлен о ситуации на Таймс-сквер и будет получать обновленную информацию", —заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
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Личность водителя пока не установлена, он проходит тест на содержание в крови алкоголя или наркотиков. Полиция не подтверждает версию о теракте.
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