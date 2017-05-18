Нью-йоркский водитель заявил, что слышал голоса

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Водитель, совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке, заявил, что слышал голоса, сообщают СМИ.



© REUTERS Lucas Jackson Наезд на пешеходов в Нью-Йорке совершил бывший военный

Накануне днем (по местному времени) на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестный на автомобиле Honda вылетел на встречную полосу, а затем на тротуар, где совершил наезд на пешеходов . В результате погибла молодая девушка, еще 22 человека пострадали, четыре из них находятся в критическом состоянии. Очевидцы заявили, что водитель ехал на большой скорости.

Как было установлено, за рулем находился бывший военный ВМС США 26-летний Ричард Рохас, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Отмечается, что мужчина после совершения ДТП пытался скрыться, но горожане помогли полиции его задержать. Мужчина прошел тест на алкогольное и наркотическое опьянение — результат отрицательный.

По информации СМИ со ссылкой на местную полицию, Рохас в момент наезда слышал голоса и думал, что умрет. Кроме того, его друзья рассказали, что после возвращения из армии поведение их товарища изменилось, у него были проблемы с деньгами. А на прошлой неделе он был арестован за нападение на сотрудника нотариальной конторы, который якобы похитил личность Рохаса. Один из полицейских сообщил, что во время ареста бывший военный опасался, что за ним ведется слежка.

Новость о наезде на пешеходов в Ньй-Йорке быстро разошлась по соцсетям. Многие пользователи сравнили инцидент с терактами в Ницце, Берлине, Лондоне и Стокгольме, когда террористы таранили мирных жителей, находясь за рулем автомобилей. Однако власти мегаполиса не заявили, что нет оснований считать случившееся терактом, но меры безопасности в городе все же были усилены. Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп.