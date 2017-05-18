Спасатели эвакуировали 57 детей из дошкольного центра в Дзержинске

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Спасатели совместно с персоналом дошкольного центра развития в Дзержинске эвакуировали почти 60 детей из-за задымления в здании, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел около 16:10 18 мая: спасателям поступило сообщение о задымлении в электрощитовой на первом этаже в здании учреждения образования. Когда на место вызовы прибыли сотрудники МЧС, они обнаружили слабое задымление в коридоре.

"Спасатели совместно с персоналом из здания эвакуировали 57 детей", — рассказали в областном УМЧС.

Пострадавших, уточнили в ведомстве, в результате ЧП нет.

Спасатели озвучили вероятную причину задымления. "Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з в электрощитовой без последующего горения)", — сказали в УМЧС.