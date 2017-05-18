ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели эвакуировали 57 детей из дошкольного центра в Дзержинске

19.05.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Спасатели совместно с персоналом дошкольного центра развития в Дзержинске эвакуировали почти 60 детей из-за задымления в здании, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел около 16:10 18 мая: спасателям поступило сообщение о задымлении в электрощитовой на первом этаже в здании учреждения образования. Когда на место вызовы прибыли сотрудники МЧС, они обнаружили слабое задымление в коридоре.

"Спасатели совместно с персоналом из здания эвакуировали 57 детей", — рассказали в областном УМЧС.

Пострадавших, уточнили в ведомстве, в результате ЧП нет.

Спасатели озвучили вероятную причину задымления. "Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з в электрощитовой без последующего горения)", — сказали в УМЧС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место происшествия выехало девять единиц техники. К счастью, никто из сотрудников и воспитанников центра не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нью-йоркский водитель заявил, что слышал голоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика