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Спасатели эвакуировали 57 детей из дошкольного центра в Дзержинске
19.05.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Спасатели совместно с персоналом дошкольного центра развития в Дзержинске эвакуировали почти 60 детей из-за задымления в здании, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел около 16:10 18 мая: спасателям поступило сообщение о задымлении в электрощитовой на первом этаже в здании учреждения образования. Когда на место вызовы прибыли сотрудники МЧС, они обнаружили слабое задымление в коридоре.
"Спасатели совместно с персоналом из здания эвакуировали 57 детей", — рассказали в областном УМЧС.
Пострадавших, уточнили в ведомстве, в результате ЧП нет.
Спасатели озвучили вероятную причину задымления. "Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з в электрощитовой без последующего горения)", — сказали в УМЧС.
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На место происшествия выехало девять единиц техники. К счастью, никто из сотрудников и воспитанников центра не пострадал.
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