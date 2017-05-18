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В здание белорусского посольства в Литве кинули петарду

19.05.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Неизвестные бросили петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе, сообщили Sputnik в пятницу в диппредставительстве.

Инцидент произошел в четверг, о нем посольство сообщило и в своих социальных сетях.

"На территорию посольства был брошен предмет (предположительно петарда). Полицией Литвы ведется расследование. Пострадавших нет", — отметили в дипломатическом представительстве.

По сообщениям вильнюсской полиции, заряд был спрятан в сигаретную пачку и взорвался на территории посольства около восьми вечера.

В ноябре 2012 года на территорию посольства Литвы в Минске хулиганы бросили бутылки с зажигательной смесью — так называемые "коктейли Молотова". Было ли раскрыто это преступление, неизвестно.

Еще ранее, в 2010-м, пять анархистов бросали "коктейли Молотова" в здание посольства России в Минске — как выяснило следствие, эти же молодые люди ранее бросали зажигательные смеси в ряд госзданий. Все злоумышленники были задержаны и понесли наказание.    

 
Теги: Минск
 
 
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Литовской полицией уже ведется расследование инцидента - пострадавших среди сотрудников или посетителей посольства нет.

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