В здание белорусского посольства в Литве кинули петарду

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Неизвестные бросили петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе, сообщили Sputnik в пятницу в диппредставительстве.

Инцидент произошел в четверг, о нем посольство сообщило и в своих социальных сетях.

18.05.2017 на территорию Посольства был брошен предмет (предположительно петарда). Полицией #Литва ведется расследование. Пострадавших нет. pic.twitter.com/DhfU3qNC21 — BelEmbassyLt (@BelEmbassyLt) 19 мая 2017 г.

"На территорию посольства был брошен предмет (предположительно петарда). Полицией Литвы ведется расследование. Пострадавших нет", — отметили в дипломатическом представительстве.

По сообщениям вильнюсской полиции, заряд был спрятан в сигаретную пачку и взорвался на территории посольства около восьми вечера.

В ноябре 2012 года на территорию посольства Литвы в Минске хулиганы бросили бутылки с зажигательной смесью — так называемые "коктейли Молотова". Было ли раскрыто это преступление, неизвестно.

Еще ранее, в 2010-м, пять анархистов бросали "коктейли Молотова" в здание посольства России в Минске — как выяснило следствие, эти же молодые люди ранее бросали зажигательные смеси в ряд госзданий. Все злоумышленники были задержаны и понесли наказание.