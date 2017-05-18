КГБ задержал 10 руководящих работников системы здравоохранения

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Комитет госбезопасности Беларуси сообщил о раскрытии преступной коррупционной схемы в системе здравоохранения страны: задержаны более 10 руководящих работников.

Задержания начались в апреле. Как сообщили Sputnik в пресс-службе КГБ, первым при получении взятки в размере 2,8 тысячи евро с поличным задержан главный врач УЗ "Пинская центральная больница" Виктор Осочук. Через день, 19 апреля, было возбуждено уголовное дело также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 ("хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере") УК Республики Беларусь в отношении главного врача ГУ "Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации" Виктора Масло.

Премии вне закона

Главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации, по версии следователей, организовал хищение денежных средств, которые начислялись подчиненным ему работникам администрации в виде премиальных выплат, на сумму не менее 21 тысяч белорусских рублей.

Масло задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет Республики Беларусь.

"В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска", — сообщили в пресс-службе.

Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от 400 до 5 тысяч долларов США.

Коррупционная схема

Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов "нужного поставщика" оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до пяти процентов от стоимости реализованных товаров.

Функционирование указанных схем вело удорожанию оборудования и реагентов на 30-70% для больниц и поликлиник, а фактически — для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки.

"В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — рассказала в пресс-службе КГБ.

Помимо сотрудников системы здравоохранения по ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь задержаны и помещены под стражу взяткодатели из числа функционеров коммерческих структур, в т.ч. руководитель НПЧУП "Белреамед" Николай Оганесян.