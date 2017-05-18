МИНСК, 19 мая — Sputnik. В Беларуси раскрыта очередная преступная коррупционная схема, задержаны более 10 руководителей системы здравоохранения, которым вменяется в вину получение взяток за лоббирование условий коммерческих структур и обеспечение их побед в тендерах на закупки медооборудования и химических реагентов в государственные медицинские учреждения.



© Pixabay КГБ задержал 10 руководящих работников системы здравоохранения

Закупки оборудования и реагентов осуществлялись для государственных учреждений здравоохранения, наносился ущерб бюджету страны: коррупционные схемы делали такие поставки на 30-70% дороже.

Sputnik вспоминает громкие задержания за последние полгода, связанные с тендерными закупками.

Заказные тендеры в ЖКХ

Судя по громким задержаниям последних нескольких месяцев, тема нарушения условий проведения тендерных торгов распространена в Беларуси достаточно широко и процветает во многих сферах. Так, буквально несколько дней назад стало известно о выявлении масштабной преступной сферы в системе ЖКХ.

Как сообщили в системе борьбы с экономическими преступлениями МВД, эта схема существовала достаточно длительное время.

Главы предприятий ЖКХ закупали оборудование и материалы у коммерсантов без проведения конкурса. При этом цены на товары завышались коммерческими структурами в десять и более раз.

Только за три года — с 2012 по 2015-й — с коммерческими структурами по таким схемам работали более 30 коммунальных предприятий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по оперативным материалам возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Могилевского УКП "Жилкомхоз" по ч. 3. ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси.

Дело Кныровича

О задержании известного белорусского бизнесмена Александра Кныровича, владельца компании "Сармат-Инжиниринг" стало известно в конце января. Через довольно короткое время КГБ Беларуси подтвердил информацию о его задержании и добавило, что вместе с бизнесменом под стражу помещены еще 10 человек — сотрудников не только компании бизнесмена, но и ряда государственных организаций, в том числе предприятий энергетики и ЖКХ.

По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.

Все задержанные признали свою вину.

Как рассказал в беседе с представителями местной власти президент Беларуси, речь идет не только о признании вины, но и о намерении задержанных возместить ущерб, причиненный государству.

"Самое главное, он (Кнырович — Sputnik) же сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину", — констатировал глава государства. При этом он особо подчеркнул, что снисхождения к жуликам никакого не будет. "Вор должен сидеть в тюрьме — вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности (по делу Кныровича — Sputnik). Все, кто к этому причастен, будут сидеть", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Дело БелАВМ — замешаны Нацбанк и ФСЗН

В декабре 2016 года КГБ заявил о раскрытии масштабных коррупционных схем, организованные работниками СЗАО "БелАВМ" во главе с генеральным директором Дмитрием Рониным. В эти схемы были вовлечены представители государственных органов.

Ронин был задержан 15 декабря при передаче взятки главе ФСЗН Людмиле Бачило. Она передавала вознаграждение за содействие в признании компании Ронина победителем в аукционе по закупке оборудования для нужд фонда.

Бачило также была задержана, позднее ее уволили с должности главы ФСЗН.

Кроме того, задержаны заместитель генерального директора ЗАО "БелАВМ" Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Бачило, а также сотрудник БелАВМ Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Все эти лица, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе.



© Sputnik/ Страница сайта СЗАО "БелАВМ"

В этот же день за коррупционные связи с СЗАО "БелАВМ" задержаны глава ЕРИП и два топ-менеджера Нацбанка.

Кроме того, в декабре 2016 года, которые произвели сотрудники КГБ. Накануне пресс-служба ведомства сообщила о задержании ряда топ-менеджеров и конструкторов четырех флагманов белорусского машиностроения — МАЗа, МТЗ, БелАЗа и Гомсельмаша, среди которых финансовый директор — заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Нина Примшиц. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки), 433 (принятие незаконного вознаграждения) УК Беларуси. Все фигуранты были также заключены под стражу.