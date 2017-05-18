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В Ляховичском районе при пожаре погибли мать и сын
Пожар в жилом доме в деревне Большое Городище в Ляховичском районе произошел поздно вечером 18 мая. В доме во время пожара были мать и сын, они погибли, сообщили в
Когда спасатели прибыли на место происшествия, из-под кровли шел дым, горение происходило внутри дома. Соседи сообщили, что хозяйка — 58-летняя пенсионерка проживала одна, а 18 мая к ней в гости приехал сын.
Спасатели обнаружили хозяйку в жилой комнате дома на полу, вынесли на свежий воздух, но около половины первого ночи медики констатировали смерть женщины. Ее 28-летнего сына нашли под обрушившимися конструкциями.
В результате пожара огнем уничтожено перекрытие, повреждена кровля, стены и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожность при курении.
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.
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