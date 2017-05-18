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Мобильный украли у жительницы Гродно во время приступа эпилепсии

19.05.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники милиции в Гродно разыскивают злоумышленника, который похитил у жительницы областного центра мобильный телефон, когда у нее произошел приступ эпилепсии, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Мобильный украли у жительницы Гродно во время приступа эпилепсии
© Sputnik Константин Чалабов
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По информации правоохранителей, приступ у 41-летней гражданки случился вблизи одного из стадионов. 

"Она потеряла сознание, а когда очнулась, то обнаружила, что лежавший в кармане пальто до припадка мобильник пропал", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что из-за кражи гродненка, чтобы вызвать скорую, вынуждена была обратиться к прохожим. "В итоге все завершилось благополучно, если не брать во внимание, что какой-то негодяй, вместо того чтобы помочь женщине, ее обокрал", – уточнили в милиции.

По факту было возбуждено уголовное дело возбуждено по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), в настоящее время правоохранители занимается поисками злоумышленника.

В УВД предлагают похитителю самому явиться с повинной в милицию, чтобы облегчить свою участь. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В УВД предлагают похитителю самому явиться с повинной в милицию, чтобы облегчить свою участь.

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