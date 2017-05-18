|
Мобильный украли у жительницы Гродно во время приступа эпилепсии
19.05.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники милиции в Гродно разыскивают злоумышленника, который похитил у жительницы областного центра мобильный телефон, когда у нее произошел приступ эпилепсии, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik Константин Чалабов
По информации правоохранителей, приступ у 41-летней гражданки случился вблизи одного из стадионов.
"Она потеряла сознание, а когда очнулась, то обнаружила, что лежавший в кармане пальто до припадка мобильник пропал", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что из-за кражи гродненка, чтобы вызвать скорую, вынуждена была обратиться к прохожим. "В итоге все завершилось благополучно, если не брать во внимание, что какой-то негодяй, вместо того чтобы помочь женщине, ее обокрал", – уточнили в милиции.
По факту было возбуждено уголовное дело возбуждено по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), в настоящее время правоохранители занимается поисками злоумышленника.
В УВД предлагают похитителю самому явиться с повинной в милицию, чтобы облегчить свою участь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УВД предлагают похитителю самому явиться с повинной в милицию, чтобы облегчить свою участь.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии