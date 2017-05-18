Бездомный угрожал взорвать дом в Бресте

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте бездомного, который позвонил в ОВД и угрожал взорвать жилой дом, сообщила в пятницу газета " Заря " со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Милиционерам мужчина без определенного места жительства рассказал, что есть угроза взрыва бытового газа в одном из домов, расположенных на улице Кривошеина областного центра.

Как сообщило издание, указанная информация не подтвердилась. Милиционеры задержали подозреваемого, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности).

В настоящее время 53-летний мужчина задержан и водворен в следственный изолятор.

Санкция ст. 340 УК в качестве наказания предусматривает штраф, арест, ограничение (до трех лет) или лишение свободы (до пяти лет).