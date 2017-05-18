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Бездомный угрожал взорвать дом в Бресте
19.05.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте бездомного, который позвонил в ОВД и угрожал взорвать жилой дом, сообщила в пятницу газета "
© Pixabay
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Милиционерам мужчина без определенного места жительства рассказал, что есть угроза взрыва бытового газа в одном из домов, расположенных на улице Кривошеина областного центра.
Как сообщило издание, указанная информация не подтвердилась. Милиционеры задержали подозреваемого, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности).
В настоящее время 53-летний мужчина задержан и водворен в следственный изолятор.
Санкция ст. 340 УК в качестве наказания предусматривает штраф, арест, ограничение (до трех лет) или лишение свободы (до пяти лет).
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За ложный звонок 53-летнему мужчине грозит суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
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