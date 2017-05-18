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Женщина и гостивший у нее сын сгорели на пожаре в Ляховичском районе
19.05.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Пожилая женщина и ее сын погибли на пожаре в Ляховичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар произошел накануне поздно вечером в жилом доме, расположенном в едревне Большое Городище. Кода спасатели прибыли к месту происшествия, из-под кровли шел дым.
"Спасателями в жилой комнате на полу была обнаружена хозяйка дома, ее вынесли из дома и передали скорой", – сообщили в МЧС, уточнив, что медики констатировали смерть 58-летней женщины.
Впоследствии под рухнувшими конструкциями пожарные нашли тело сына женщины – 28-летнего молодого человека, жителя города Барановичи.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара, в качестве версии рассматривается неосторожность погибшего при курении.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара, в качестве версии рассматривается неосторожность погибшего при курении.
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