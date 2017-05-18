Женщина и гостивший у нее сын сгорели на пожаре в Ляховичском районе

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Пожилая женщина и ее сын погибли на пожаре в Ляховичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Мужчина погиб в Минске на пожаре в частном секторе

Пожар произошел накануне поздно вечером в жилом доме, расположенном в едревне Большое Городище. Кода спасатели прибыли к месту происшествия, из-под кровли шел дым.

"Спасателями в жилой комнате на полу была обнаружена хозяйка дома, ее вынесли из дома и передали скорой", – сообщили в МЧС, уточнив, что медики констатировали смерть 58-летней женщины.

Впоследствии под рухнувшими конструкциями пожарные нашли тело сына женщины – 28-летнего молодого человека, жителя города Барановичи.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара, в качестве версии рассматривается неосторожность погибшего при курении.