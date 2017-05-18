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Жительница Ганцевичей заразила двух мужчин ВИЧ

19.05.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Жительница Ганцевичей, знавшая о своей болезни, заразила двух мужчин вирусом иммунодефицита человека, сообщила газета "Савецкае Палессе" в пятницу со ссылкой на прокурора Ганцевичского района Сергея Насеню.

Жительница Ганцевичей заразила двух мужчин ВИЧ
© Sputnik / Елена Васильева
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По информации правоохранителей, медики выявили ВИЧ у женщины в 2011 году: она была под роспись проинформирована о существующих запретах, которые связаны с профилактикой распространения заболевания.

Как пишет издание, тем не менее жительница Ганцевичей в течение определенного времени вступала в половую связь, не предупреждая партнеров о ВИЧ. В результате, по словам Насени, зараженными оказались двое мужчин.

В Беларуси за заражение вирусом иммунодефицита человека установлена уголовная ответственность: ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

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