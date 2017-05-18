Жительница Ганцевичей заразила двух мужчин ВИЧ

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Жительница Ганцевичей, знавшая о своей болезни, заразила двух мужчин вирусом иммунодефицита человека, сообщила газета " Савецкае Палессе " в пятницу со ссылкой на прокурора Ганцевичского района Сергея Насеню.



© Sputnik / Елена Васильева Беларусь существенно продвинулась в борьбе с ВИЧ и СПИД

По информации правоохранителей, медики выявили ВИЧ у женщины в 2011 году: она была под роспись проинформирована о существующих запретах, которые связаны с профилактикой распространения заболевания.

Как пишет издание, тем не менее жительница Ганцевичей в течение определенного времени вступала в половую связь, не предупреждая партнеров о ВИЧ. В результате, по словам Насени, зараженными оказались двое мужчин.

В Беларуси за заражение вирусом иммунодефицита человека установлена уголовная ответственность: ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.