Пьяный водитель в Гродненском районе снес 11 метров забора

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Гродненском районе нетрезвого водителя: мужчина пытался скрыться от инспекторов, но врезался в забор, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, 31-летний житель Скиделя вечером употреблял алкоголь, а затем решил съездить на АЗС, расположенную на автодороге М6 Минск – Гродно.

"Когда выехал со станции, увидел включенные проблесковые маяки патрульного автомобиля ГАИ и не стал останавливаться", – сказали в инспекции.

Мужчина сначала поехал по деревне, игнорируя требования инспекторов, но на закруглении дороги он потерял управление, и машину занесло на забор частного домовладения – автомобиль протаранил 11 метров ограждения.

Сотрудники ГАИ составили на нетрезвого водителя, который не имел прав, восемь протоколов.