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Пьяный водитель в Гродненском районе снес 11 метров забора
19.05.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Гродненском районе нетрезвого водителя: мужчина пытался скрыться от инспекторов, но врезался в забор, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
По информации милиции, 31-летний житель Скиделя вечером употреблял алкоголь, а затем решил съездить на АЗС, расположенную на автодороге М6 Минск – Гродно.
"Когда выехал со станции, увидел включенные проблесковые маяки патрульного автомобиля ГАИ и не стал останавливаться", – сказали в инспекции.
Мужчина сначала поехал по деревне, игнорируя требования инспекторов, но на закруглении дороги он потерял управление, и машину занесло на забор частного домовладения – автомобиль протаранил 11 метров ограждения.
Сотрудники ГАИ составили на нетрезвого водителя, который не имел прав, восемь протоколов.
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Сотрудники ГАИ составили на нетрезвого водителя, который не имел прав, восемь протоколов.
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