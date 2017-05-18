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Пьяный водитель в Гродненском районе снес 11 метров забора

19.05.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Гродненском районе нетрезвого водителя: мужчина пытался скрыться от инспекторов, но врезался в забор, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, 31-летний житель Скиделя вечером употреблял алкоголь, а затем решил съездить на АЗС, расположенную на автодороге М6 Минск – Гродно.

"Когда выехал со станции, увидел включенные проблесковые маяки патрульного автомобиля ГАИ и не стал останавливаться", – сказали в инспекции.

Мужчина сначала поехал по деревне, игнорируя требования инспекторов, но на закруглении дороги он потерял управление, и машину занесло на забор частного домовладения – автомобиль протаранил 11 метров ограждения.

Сотрудники ГАИ составили на нетрезвого водителя, который не имел прав, восемь протоколов. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ составили на нетрезвого водителя, который не имел прав, восемь протоколов.

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