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Житель Бреста "заминировал" здание УСК по Брестской области

19.05.2017 18:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Бреста за заведомо ложное сообщение о опасности, сообщили в пресс-службе УВД Брестской области.

"Неработающий житель Бреста обратился на спецлинию в службу газа и сообщил о том, что в одной из квартир может взорваться бытовой газ. Через какое-то время он совершил еще один звонок о ложной опасности", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Сергей Дученко.

По его словам, на этот раз он заминировал здания УСК по Брестской области, которое расположено на улице Пушкинской.

Саперы обследовали здания УСК, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Также подтвердилась информация об угрозе взрыва бытового газа. Эвакуация граждан не проводилась. В отношении неработающего гражданина возбуждено уголовное дело по ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса Беларуси.

"Минер" ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правоохранительные органы выясняют мотивы, которые побудили сделать два звонка о ложной опасности неработающего жителя Бреста.

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