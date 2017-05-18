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Во время приступа эпилепсии у жительницы Гродно украли телефон

19.05.2017 11:12 — ЧП | Tut.by  
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На днях 40-летней жительнице Гродно стало плохо прямо на улице. Она потеряла сознание от приступа эпилепсии, а когда очнулась и хотела вызвать скорую — в кармане не оказалось мобильника. Милиция предлагает вору самому прийти в отделение, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел у одного из городских стадионов. Из-за приступа эпилепсии женщина потеряла сознание. Но когда очнулась и хотела позвонить медикам — оказалось, из кармана пальто пропал мобильник.

В итоге жительнице Гродно помогли прохожие. К счастью, все завершилось благополучно.

—  У нормальных людей принято, что если кто-то попал в беду, то нужно помочь, даже пусть это будет незнакомый человек, — напомнил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров. — Учитывая сложившийся вокруг этой ситуации резонанс, чтобы хоть как-то облегчить свою участь, подозреваемому логично обратиться с явкой с повинной в органы внутренних дел,

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (Кража).

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция предлагает вору самому прийти в отделение с явкой.

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