|
Начальника Столинского РОВД, попавшегося пьяным за рулем, уволили
19.05.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик, который был задержан нетрезвым во время управлением легковым автомобилем, уволен из органов внутренних дел, сообщил ресурс
Подполковника сотрудники ГАИ
Сообщается, что УВД завершило служебную проверку в отношении Филипчика, по ее результатам было принято решение оштрафовать его на 50 базовых величин (1150 рублей – Sputnik), а также уволить из органов и лишить прав на год.
Ранее в МВД Беларуси, комментируя данное происшествие, заявили, что подполковника
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам служебной проверки было принято решение оштрафовать подполковника на 1150 рублей и лишить прав на год.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии