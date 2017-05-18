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Начальника Столинского РОВД, попавшегося пьяным за рулем, уволили

19.05.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик, который был задержан нетрезвым во время управлением легковым автомобилем, уволен из органов внутренних дел, сообщил ресурс TUT.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Начальника Столинского РОВД, попавшегося пьяным за рулем, уволили
© Pexels
МВД подтвердило факт задержания начальника Столинского РОВД

Подполковника сотрудники ГАИ остановили на дороге 22 апреля в деревне Галево в Пинском районе: выяснилось, что он управлял внедорожником Land Rover, принадлежащем супруге, в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что УВД завершило служебную проверку в отношении Филипчика, по ее результатам было принято решение оштрафовать его на 50 базовых величин (1150 рублей – Sputnik), а также уволить из органов и лишить прав на год.

Ранее в МВД Беларуси, комментируя данное происшествие, заявили, что подполковника ждет самое строгое наказание. Известно, что задерживали милиционера сотрудники спецвзвода "Буг" ДПС УГАИ Брестского облисполкома — на тот момент Филипчик находился в отпуске. 

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Теги: Минск
 
 
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По результатам служебной проверки было принято решение оштрафовать подполковника на 1150 рублей и лишить прав на год.

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