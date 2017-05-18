Начальника Столинского РОВД, попавшегося пьяным за рулем, уволили

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик, который был задержан нетрезвым во время управлением легковым автомобилем, уволен из органов внутренних дел, сообщил ресурс TUT.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.



© Pexels МВД подтвердило факт задержания начальника Столинского РОВД

Подполковника сотрудники ГАИ остановили на дороге 22 апреля в деревне Галево в Пинском районе : выяснилось, что он управлял внедорожником Land Rover, принадлежащем супруге, в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что УВД завершило служебную проверку в отношении Филипчика, по ее результатам было принято решение оштрафовать его на 50 базовых величин (1150 рублей – Sputnik), а также уволить из органов и лишить прав на год.

Ранее в МВД Беларуси, комментируя данное происшествие, заявили, что подполковника ждет самое строгое наказание . Известно, что задерживали милиционера сотрудники спецвзвода "Буг" ДПС УГАИ Брестского облисполкома — на тот момент Филипчик находился в отпуске.

Читайте также:

УВД: милиционеры-жалобщики из Кричева уволены из органов>>