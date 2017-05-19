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Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.
19.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)
Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.
Заместитель начальника
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Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.
Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки. В...
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