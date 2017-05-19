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Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.

19.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.

Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки.
В ходе проведения предварительного расследования установлено, что заместитель директора предприятия, зная о поставке металлических контейнеров для сбора мусора в адрес Любанского ЖКХ коммерческой структурой, потребовал от ее руководителя взятку за неведение Любанским ЖКХ претензионной работы по качеству поставленной продукции, а также за выдачу положительной рекомендации коммерческой структуре как надежному поставщику контейнеров для сбора мусора. При получении взятки в сумме 400 долларов США заместитель руководителя был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Ответственность за получение должностным лицом взятки сурова –должному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Заместитель начальника
отдела по борьбе с коррупцией
и организованной преступностью
прокуратуры Минской области Игорь Бычко

 
 
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Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки. В...

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