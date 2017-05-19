Наказание за пьяную езду





Транспортные средства, безусловно, являются источником повышенной опасности, не говоря о случаях, когда за управление транспортным средством берется нетрезвый водитель.

Вопросы соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения остаются актуальными.

Судами Минской области в 2016 году за преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта осуждено 472 лица.

Следует отметить, что уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами. В связи с чем, при выборе меры уголовной ответственности необходимо руководствоваться принципом индивидуализации наказания, которое по своему виду, сроку, размеру, профилактическому и исправительному воздействию, должно быть не только справедливым, но и способствовать достижению целей уголовной ответственности.

Не во всех случаях прокуроры соглашаются с избранной судом мерой уголовной ответственности и последовательно отстаивают свою позицию путем апелляционного опротестования.

Одним из примеров является уголовное дело по обвинению гражданина С. в совершении преступлений, предусмотренного ч.2 ст.317-1, ст.417 УК.

Приговором суда Пуховичского района указанный гражданин признан виновным в отказе от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения, совершенном лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст.317-1 УК, а также в уклонении осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (ст. 417 УК), и по совокупности преступлений и приговоров окончательно ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет со штрафом в размере 100 базовых величин.

Судом постановлено не применять специальную конфискацию транспортного средства.

Прокурором Пуховичского района, не согласившимся с избранной судом мерой уголовной ответственности и неприменением специальной конфискации, на приговор суда принесен апелляционный протест.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, удовлетворив протест, указала, что считает назначенное гражданину С. наказание не соответствующим тяжести совершенного преступления, личности обвиняемого и явно несправедливым вследствие мягкости.

По мнению судебной коллегии, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности неоднократно судимого обвиняемого, совершения им преступления в период неотбытого наказания по предыдущему приговору, имеющего многочисленные привлечения к административной ответственности, наличия рецидива преступлений, цели уголовной ответственности будут достигнуты применением наказания в виде лишения свободы. Также судебная коллегия Минского областного суда согласилась с доводами апелляционного протеста и о необоснованном неприменении специальной конфискации транспортного средства.

Определением суда апелляционной инстанции от 12.05.2017 приговор суда Пуховичского района от 07.02.2017 изменен, гражданину С. определен более строгий вид основного наказания, и окончательно по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строго режима. Также постановлено применить специальную конфискацию транспортного средства, которым управлял обвиняемый.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области Николай Прокопчик