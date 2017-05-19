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Житель Пинска, которого не пустили в Украину, устроил дебош на границе

19.05.2017 20:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Нетрезвый житель Пинска, которого пограничники не пустили в Украину из-за недействительного паспорта, устроил дебош в пункте пропуска, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Житель Пинска, которого не пустили в Украину, устроил дебош на границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчину сотрудники ГПК задержали 18 мая в пункте пропуска Невель: 29-летний молодой человек собирался попасть на территорию сопредельного государства. 

"Однако предъявленный им паспорт оказался в базе недействительных документов", – сообщили в ГПК.

По информации комитета, ранее пинчанин потерял паспорт, заявил о его пропаже в правоохранительные органы, но затем нашел и пользовался документом как обычно. При этом он лишь на границе узнал, что его паспорт уже долгое время имеет статус недействительного. 

"Узнав об этом от пограничников, он заявил, что паспорт ему не нужен, стал грубо, нецензурно выражаться и попытался самовольно покинуть пункт пропуска", – сказали собеседники Sputnik, уточнив, что в ходе разбирательства выяснилось – мужчина был нетрезв.

Пограничники в отношении задержанного составили протокол за нарушение режима госграницы и передали пинчанина сотрудникам милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении задержанного составили протокол за нарушение режима госграницы и передали его сотрудникам милиции.

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