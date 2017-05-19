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В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления

20.05.2017 08:32 — ЧП | Tut.by  
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В Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на Youtube, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев. Об этом сообщает издание Excelsior.


Фото с сайта excelsior.com

Как отмечает издание, люди собрались около дома Макеева после того, как о его местонахождении стало известно из социальных сетей. Собравшиеся заставили его выйти из дома, а затем толпа атаковала его. Во время потасовки россиянин ранил молодого человека ножом.

К тому времени, как приехала полиция, Макеев был сильно избит, отмечает Excelsior. Оба пострадавших были госпитализированы.

Как рассказал «РИА Новости» проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев, Макеев произвел два выстрела в грудь мексиканца. По его словам, неясно выжил ли гражданин Мексики или нет.

Консул России в Мексике Дмитрий Болбот заявил, что в посольство поступает «противоречивая информация», что в результате потасовки Макеев пострадал и что он ранил мексиканца. «Мы ждем официального подтверждения», — ответил дипломатический представитель России.

Болбот также рассказал, что в России Макеев известен тем, что снимался в передаче «Чистосердечное признание». По словам консула, в ней говорилось о том, что Макеев нападал на граждан России и проходил принудительное лечение.

В свою очередь, в посольстве России в Мексике заявили, что почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо. После ее звонка к месту происшествия «подтянули бойцов». Также Вольперт вышла на контакт с Министерством иностранных дел Мексики, чтобы оно «взяло на контроль» произошедшее и защитило Макеева.

 
 
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Как отмечает издание, люди собрались около дома Макеева после того, как о его местонахождении стало известно из социальных сетей.

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