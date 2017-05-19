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Уволен начальник Столинского РОВД, который был задержан пьяным за рулем

20.05.2017 08:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Начальник Столинского РОВД, который был задержан 22 апреля за управление автомобилем ы нетрезвом состоянии, уволен из органов внутренних дел, ему назначен штраф в 50 базовых величин.

Уволен начальник Столинского РОВД, который был задержан пьяным за рулем
© Sputnik Алексей Мальгавко
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"Главным управлением собственной безопасности завершена проверка в отношении начальника Столинского РОВД. По ее результатам принято решение о его увольнении из органов внутренних дел", — сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко, его слова приводит БЕЛТА.

Экс-начальник Столинского РОВД оштрафован по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) на 50 базовых величин (1 БВ равна Br23). Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.

Занимавший должность начальника Столинского РОВД подполковник милиции Вячеслав Филипчик был задержан сотрудниками спецвзвода "Буг" ДПС УГАИ Брестского облисполкома в деревне Галево Пинского района. Он управлял внедорожником Land Rover, принадлежащем супруге, в нетрезвом состоянии. На момент задержания Филипчик находился в отпуске.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Завершено расследование инцидента с задержанием руководителя столинской милиции, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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