Уволен начальник Столинского РОВД, который был задержан пьяным за рулем

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Начальник Столинского РОВД, который был задержан 22 апреля за управление автомобилем ы нетрезвом состоянии, уволен из органов внутренних дел, ему назначен штраф в 50 базовых величин.



© Sputnik Алексей Мальгавко Нетрезвого милиционера за рулем снова задержали в Столинском районе

"Главным управлением собственной безопасности завершена проверка в отношении начальника Столинского РОВД. По ее результатам принято решение о его увольнении из органов внутренних дел", — сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко, его слова приводит БЕЛТА .

Экс-начальник Столинского РОВД оштрафован по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) на 50 базовых величин (1 БВ равна Br23). Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.

Занимавший должность начальника Столинского РОВД подполковник милиции Вячеслав Филипчик был задержан сотрудниками спецвзвода "Буг" ДПС УГАИ Брестского облисполкома в деревне Галево Пинского района. Он управлял внедорожником Land Rover, принадлежащем супруге, в нетрезвом состоянии. На момент задержания Филипчик находился в отпуске.